Bursa'da zincirleme kaza: 1 kişi yaşamını yitirdi
AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Geçit Mahallesi mevkisinde Uğur Kaval idaresindeki kamyonet, önce İlker Demirci'nin servis aracına, ardından da Ali Özcan yönetimindeki çekiciye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan Cemil Albayrak araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Albayrak, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bursa'da zincirleme kaza: 1 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık personelince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Albayrak, Özcan ve Kaval, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Albayrak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.