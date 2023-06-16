Bursa'da zincirleme kaza: 1 kişi yaşamını yitirdi

AA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Geçit Mahallesi mevkisinde Uğur Kaval idaresindeki kamyonet, önce İlker Demirci'nin servis aracına, ardından da Ali Özcan yönetimindeki çekiciye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan Cemil Albayrak araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Albayrak, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık personelince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Albayrak, Özcan ve Kaval, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede can verdi
Albayrak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.