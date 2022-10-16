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    Bursa'da zincirleme kaza: 5 yaralı

    İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 kamyonet, 1 otomobil ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
    • 16.10.2022 - 04:40
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    Bursa'da zincirleme kaza: 5 yaralı

    Bursa- Ankara karayolu, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde İnegöl istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan 63 yaşındaki Kemal Aydın yönetimindeki 34 LV 0965 plakalı otomobil, 41 yaşındaki Ersin Yırgal yönetimindeki 38 RV 967 plakalı kamyonet, 35 yaşındaki Süleyman Şen  yönetimindeki 16 AEU 764 plakalı kamyonet ve 45 yaşındaki Şefik Akın  yönetimindeki 16 PA 825 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı.

    4 aracın karıştığı kazada sürücüler ile 16 AEU 764 plakalı kamyonetteki 40 yaşındaki Salim Tuncar yaralandı.

    Yaralılar hastaneye sevk edildi

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Polis ekipleri ise olası başka kazaya karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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