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- Bursa’da zincirleme kazada yaralanan genç kız, 171 gün sonra öldü
Bursa’da zincirleme kazada yaralanan genç kız, 171 gün sonra öldü
Geçen yıl ekim ayında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazada yaralanan 23 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede 171 gün sonra yaşamını yitirdi.
- 20.04.2022 - 16:18
- Güncelleme : 20.04.2022 - 16:38
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde, geçen yıl 31 Ekim tarihinde 7 araç birbirine girdi.
Kazada 10 kişi yaralandı.
171 gün sonra yaşamını yitirdi
Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde 171 gündür tedavisi süren Aleyna Çakmak (23), sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Artvin’de defnedilecek
Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Aleyna Çakmak'ın, yarın memleketi Artvin'de defnedileceği bildirildi.