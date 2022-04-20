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    Bursa’da zincirleme kazada yaralanan genç kız, 171 gün sonra öldü

    Geçen yıl ekim ayında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazada yaralanan 23 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede 171 gün sonra yaşamını yitirdi.
    • 20.04.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 16:38
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    Bursa’da zincirleme kazada yaralanan genç kız, 171 gün sonra öldü

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde, geçen yıl 31 Ekim tarihinde 7 araç birbirine girdi.

    Kazada 10 kişi yaralandı.

    171 gün sonra yaşamını yitirdi

    Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Yoğun bakım ünitesinde 171 gündür tedavisi süren Aleyna Çakmak (23), sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

    Artvin’de defnedilecek

    Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Aleyna Çakmak'ın, yarın memleketi Artvin'de defnedileceği bildirildi.

    Bursa’da zincirleme kazada yaralanan genç kız, 171 gün sonra öldü #1

    Bursa’da zincirleme kazada yaralanan genç kız, 171 gün sonra öldü #2

    Bursa’da zincirleme kazada yaralanan genç kız, 171 gün sonra öldü #3

    Bursa’da zincirleme kazada yaralanan genç kız, 171 gün sonra öldü #4

    Bursa’da zincirleme kazada yaralanan genç kız, 171 gün sonra öldü #5

    Bursa’da zincirleme kazada yaralanan genç kız, 171 gün sonra öldü #6

    Bursa’da zincirleme kazada yaralanan genç kız, 171 gün sonra öldü #7


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