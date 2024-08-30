Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ndeki bir evden küpe, 2 gram altın, cep telefonu ve ruhsatlı tabancanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Gamze U. olduğunu belirledi.
PİKNİK YAPARKEN YAKALANDI
Şüpheli, İznik Gölü kıyısında piknik yaptığı sırada ekiplerce yakalandı.
Bu kişinin üzerinde yapılan aramada, çalıntı tabanca ile ziynet eşyalarından bazıları ele geçirildi.
53 SUÇ KAYDI, 11 GÖZALTI KARARI VAR
Gamze U'nun evinde yapılan aramada ise geçen yıl çalınan ruhsatlı tabanca da bulunarak bu eşyalar sahiplerine teslim edildi.
Yapılan sorgulamada, Gamze U'nun farklı suçlardan 53 kaydı ve 11 gözaltı kararı olduğu anlaşıldı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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