Bursa'daki ağılda yangın! 44 küçükbaş öldü... Karacabey ilçesinde, sahibi tarafından tadilat yapılan ağılda yangın çıktı. 91 küçükbaştan 44'ü ölürken ağıl küle döndü.

DHA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ortasarıbey köyünde çıktı.

Saman balyaları alev aldı

Aytaç Erol, kendisine ait ağılda kaynak makinesi ile tadilat yaptığı sırada saman balyaları alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm ağılı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

44 küçükbaş öldü

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 bin 300 saman balyasının küle döndüğü yangında, ağıl kullanılamaz hale geldi.

Ağılda bulunan 91 küçükbaştan 44'ü öldü. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)