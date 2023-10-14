Bursa'daki ağılda yangın! 44 küçükbaş öldü...
DHA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ortasarıbey köyünde çıktı.

Saman balyaları alev aldı

Aytaç Erol, kendisine ait ağılda kaynak makinesi ile tadilat yaptığı sırada saman balyaları alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm ağılı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

44 küçükbaş öldü

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 bin 300 saman balyasının küle döndüğü yangında, ağıl kullanılamaz hale geldi.

Ağılda bulunan 91 küçükbaştan 44'ü öldü. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Sahibinin tadilat yaptığı ağılda yangın çıktı; 44 küçükbaş öldü #1
Sahibinin tadilat yaptığı ağılda yangın çıktı; 44 küçükbaş öldü #8

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)