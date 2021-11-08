2 çocuğuyla çanta mağazasının önüne gelen kadın, küçük oğlundan beğendiği çantayı bebek arabasına koymasını istedi. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki genç kadın biri bebek arabasında olmak üzere 2 çocuğuyla çanta satan bir mağazanın önüne geldi.

Çantaları incelemeye başlayan kadın, yüzüne karakter maskesi takmış olan oğluna, eliyle beğendiği çantayı göstererek almasını istedi.

KÜÇÜK ÇOCUK ÇANTAYI ALDI

Kadın, mağaza sahiplerinin dikkatini çekmek için başka bir çantanın fiyatını sorarken, küçük çocuk annesinin beğendiği çantayı askısından alarak bebek arabasına koydu.

Sorduğu çantanın fiyatını öğrenerek askısına koyan kadın, çocuklarıyla birlikte mağazadan uzaklaştı.

Bursa'daki anne oğluna hırsızlık yaptırdı VİDEO

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Çantanın eksikliğini fark eden mağaza sahibi, güvenlik kameralaraını inceleyince hırsızlık anı ortaya çıktı.

Annenin oğluna yaptırdığı hırsızlık anı sosyal medyada yayılmaya başladı.

"ÇANTANIN YERİ SABİT, DİKKATİMİZİ ÇEKTİ"

Mağaza sahibi:“Çocuğuyla birlikte yukardan geliyor. İlk önce içeriyi kolluyor bakan var mı, diye. Ben müşteri ile ilgilenirken çantayı beğeniyor. Oğluna gösteriyor al diye. Sonrasında başka bir çantayı alıp içeriye giriyor fiyat sormak için. Eşim arkasından geliyor ama o sırada çantayı bebek arabasına koydukları için göremiyor. Çantanın yeri sabit, bizim dikkatimizi çekti yerinde olmadığı."





"TANINMAMAK AMACIYLA OĞLUNA MASKE TAKMIŞ"

"Güvenlik kamerasına bakınca kadının çantayı küçük oğluna çaldırdığını gördük. Ben de 3 çocuk annesiyim. Gerçekten bu durumdan çok etkilendim. Çocuklar bizim geleceğimiz daha iyi bir eğitim vermeliyiz. Sonuçta bu çocuklar büyüyecek, bizin aramızda yaşayacak. Belki daha kötü şeyler yapacaklar. Çocuk muhtemelen 4 yaşlarında. Kesinlikle tanınmamak amacıyla oğlunun yüzüne maske takmış.” dedi.









