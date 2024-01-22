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Bursa'daki basketbol maçında oyuncular birbirine girdi! O anlar kamerada...

Bursa'daki basketbol maçında oyuncular birbirine girdi! O anlar kamerada... İnegöl Atlasspor-Kestelspor arasında oynanan basketbol maçında yükselen tansiyon yerini kavgaya bıraktı. Bir oyuncunun yaralandığı kavgada saha boks ringe dönerken, o anlar kameralara anbean yansıdı.