İHA
Bursa'daki basketbol maçında nabızlar yükseldi.
Cumartesi günü oynanan U16 basketbol maçında, İnegöl Atlasspor ile Bursa Kestel Spor oyuncuları maç esnasında tartışmaya başladı.
Saha ringe döndü
İki takım oyuncuları arasındaki gerginlik bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Oyuncuların bir birine girmesiyle saha adeta boks ringine dönerken, kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı.
Oyunculardan biri yaralandı
Fair-play ruhuna gölge düşüren görüntüler kameraya anbean yansırken, bir oyuncu yaralandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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