İHA
Bursa'da panik anları yaşandı.
Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi Şible Caddesi üzerinde meydana gelen olay nabızları yükseltti.
Etrafına saldırdı
Şüpheli bir şahıs, elindeki bıçakla çevreye zarar verdi.
Mahalle gençleri, şahsın yanlarına gelmesini bekledi.
Gençler harekete geçti
Bıçaklı saldırgan, bir marketin önüne geldiği sırada mahalle gençleri tarafından etkisiz hale getirildi.
O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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