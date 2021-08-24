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    Bursa'daki çalıntı kayıtlı cipte 2 ruhsatsız tabanca bulundu

    Çalıntı kaydı olduğu gerekçesiyle durdurulan cipin içinden 2 ruhsatsız tabanca çıktı. 27 yaşındaki sürücüyle yanında bulunan 20 yaşındaki kadın, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 24.08.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 10:55
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    Bursa'daki çalıntı kayıtlı cipte 2 ruhsatsız tabanca bulundu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çalıntı kaydı bulunan 16 AON 568 plakalı cip, dün gece 01.00 sıralarında İnegöl'de görüldü.

    İlçe merkezine giriş yaptığı bilgisini alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Bir süre aracı takip eden ekipler, Ahmet Akyollu Caddesi’nde cipin önünü keserek durdurdu.

    BAGAJDAKİ ÇANTADAN 2 RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI

    Çalıntı kaydı bulunan araçta inceleme yapan ekipler, bagajda bulunan bir çanta içerisinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

    Bursa daki çalıntı kayıtlı cipte 2 ruhsatsız tabanca bulundu #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sürücü Ali B. ile yanında bulunan Sevilay B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, araç detaylı inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi.

    Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa daki çalıntı kayıtlı cipte 2 ruhsatsız tabanca bulundu #2

    Bursa daki çalıntı kayıtlı cipte 2 ruhsatsız tabanca bulundu #3

    Bursa daki çalıntı kayıtlı cipte 2 ruhsatsız tabanca bulundu #4

    Bursa daki çalıntı kayıtlı cipte 2 ruhsatsız tabanca bulundu #5

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