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    Bursa'daki camide pitbull operasyonu

    Başıboş halde dolaşırken bir kediyi parçalayıp cami şadırvanına sığınan Pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 09:41
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    Bursa'daki camide pitbull operasyonu

    Türkiye'de pitbull vahşeti konuşulurken, ağır cezai yaptırımlardan korkan sahipleri de bu tarz saldırgan köpekleri terk etmeye başladı.

    BAŞIBOŞ PİTBULL KEDİYİ PARÇALADI

    Bursa merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde sokakta başıboş şekilde dolaşan pitbull cinsi köpek, gözüne kestirdiği bir kediyi parçaladı.

    CAMİYE GİRDİ

    Satışını ve reklamını yapanlara 11 bin lira, sokağa terk edenlere 30 bin lira cezai yaptırımı bulunan pitbull cinsi köpek, daha sonra bir caminin abdest alma şadırvanına girdi.

    SALDIRGAN KÖPEĞİ BELEDİYE YAKALADI

    Saldırgan köpeği görenler hemen polis ve belediyeden yardım istedi.

    Olay yerine gelen özel donanımlı Osmangazi Belediyesi ekipleri, pitbull cinsi köpeği yakalayarak götürdü.

    Bursa'daki camide pitbull operasyonu VİDEO


    PİTBULL CİNSİ KÖPEKLERİ SOKAKTA GEZDİRENLERE CEZA KESİLECEK

    Polis ve belediye ekipleri, pitbull cinsi köpeklerin sokakta dolaştırılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini, bu kişilere cezai yaptırım uygulanacağını ifade etti.

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    Bursa daki camide pitbull operasyonu #2

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