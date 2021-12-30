Başıboş halde dolaşırken bir kediyi parçalayıp cami şadırvanına sığınan Pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Türkiye'de pitbull vahşeti konuşulurken, ağır cezai yaptırımlardan korkan sahipleri de bu tarz saldırgan köpekleri terk etmeye başladı.

BAŞIBOŞ PİTBULL KEDİYİ PARÇALADI

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde sokakta başıboş şekilde dolaşan pitbull cinsi köpek, gözüne kestirdiği bir kediyi parçaladı.

CAMİYE GİRDİ

Satışını ve reklamını yapanlara 11 bin lira, sokağa terk edenlere 30 bin lira cezai yaptırımı bulunan pitbull cinsi köpek, daha sonra bir caminin abdest alma şadırvanına girdi.

SALDIRGAN KÖPEĞİ BELEDİYE YAKALADI

Saldırgan köpeği görenler hemen polis ve belediyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen özel donanımlı Osmangazi Belediyesi ekipleri, pitbull cinsi köpeği yakalayarak götürdü.

Bursa'daki camide pitbull operasyonu VİDEO







PİTBULL CİNSİ KÖPEKLERİ SOKAKTA GEZDİRENLERE CEZA KESİLECEK

Polis ve belediye ekipleri, pitbull cinsi köpeklerin sokakta dolaştırılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini, bu kişilere cezai yaptırım uygulanacağını ifade etti.