Euro
9.0866
1.19%
Dolar
7.6486
1.55%
Altın
416.29
1.22%
Borsa
1.542
0.02%
Bitcoin
378.199
0.75%
EXEN Coin
15.87
-2.45%
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    Bursa'daki çay ocağında uyuşturucu ticareti yapıldı

    Çay ocağı işletmeciliği yapan bir şahsın iş yerine yapılan aramada, çay ocağında uyuşturucu satıldığı belirlendi.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 13:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'daki çay ocağında uyuşturucu ticareti yapıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir çay ocağının farklı amaçlarla kullanıldığı anlaşıldı.

    İlçede bulunan Oylat kaplıcaları civarında çay ocağı işleten 31 yaşındaki Ü.A'nın, tatil bölgesinde uyuşturucu madde kullanarak ticaretini yaptığı istihbaratı alındı.

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    İnegöl İlçe Jandarma ekipleri, bahse konu yere operasyon düzenledi. Çay ocağında arama yapan ekipler 145 gram bonzai, bir tabanca ele geçirdi.

    ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    İfadesi alınan Ü.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bursa daki çay ocağında uyuşturucu ticareti yapıldı #1

    Bursa daki çay ocağında uyuşturucu ticareti yapıldı #2

    Bursa daki çay ocağında uyuşturucu ticareti yapıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir