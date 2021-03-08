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- Bursa'daki çay ocağında uyuşturucu ticareti yapıldı
Bursa'daki çay ocağında uyuşturucu ticareti yapıldı
Çay ocağı işletmeciliği yapan bir şahsın iş yerine yapılan aramada, çay ocağında uyuşturucu satıldığı belirlendi.
- İHA
- 08.03.2021 - 13:39
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir çay ocağının farklı amaçlarla kullanıldığı anlaşıldı.
İlçede bulunan Oylat kaplıcaları civarında çay ocağı işleten 31 yaşındaki Ü.A'nın, tatil bölgesinde uyuşturucu madde kullanarak ticaretini yaptığı istihbaratı alındı.
OPERASYON DÜZENLENDİ
İnegöl İlçe Jandarma ekipleri, bahse konu yere operasyon düzenledi. Çay ocağında arama yapan ekipler 145 gram bonzai, bir tabanca ele geçirdi.
ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İfadesi alınan Ü.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.