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Bursa'daki çay ocağında uyuşturucu ticareti yapıldı

Bursa'daki çay ocağında uyuşturucu ticareti yapıldı

Çay ocağı işletmeciliği yapan bir şahsın iş yerine yapılan aramada, çay ocağında uyuşturucu satıldığı belirlendi.