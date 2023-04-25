Bursa'daki çiftlikte kalorifer kazanı patlamasıyla 1 işçi ağır yaralı

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Sülüklügöl Mahallesi'nde faaliyet gösteren kanatlı hayvan yetiştirme çiftliğinde kümeslerin ısınmasını sağlayan kalorifer kazanı arızalandı.
Çiftlikte çalışan işçi Bahri Ö.'nün tamir ettiği sırada kazan, gürültüyle patladı.
1 işçi ağır yaralandı
Patlamanın etkisiyle savrulan Bahri Ö., ağır yaralandı. İhbar üzerine çiftliğe sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçıların ilk müdahalesi sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahri Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.