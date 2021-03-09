Bursa'daki cinayet zanlısı, 6 ay sonra yakalandı

Çalışanlar ve müşteriler arasında çıkan silahlı kavganın ardından 1 kişiyi öldüren lokantacı, 6 ay sonra yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Geçen yıl 1 Ağustos gecesi, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Büyük Kumla Mahallesi'nde bulunan restoranda çalışanlar ile müşteriler Osman Gürle, Gökay G. (24) ve Abdullah M. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Restoran çalışanı Mehmet Yıldırım (24) ve işletmeci Atilla Ç.'nin de dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Osman Gürle, Gökay G. ve Abdullah M. tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan 3 kişi, kanlar içerisinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Gürle’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Gökay G. ve Abdullah M. ise sevk edildikleri Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis, kaçan Mehmet Yıldırım ve Atilla Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Mehmet Yıldırım, kısa süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 AY SONRA YAKALANDI

Atilla Ç.'nin ise Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik takip sonunda Nilüfer ilçesinde bir adreste olduğu tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan Atilla Ç., Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi.

















