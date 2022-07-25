Boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan çocuk, annesine verilmesinin ardından araştırma sonrası Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadın tarafından kiralanan evin uzun zamandır ücretinin ödenmemesi, büyük bir dehşeti ortaya çıkarmıştı.

Edinilen bilgiye göre 1 Temmuz 2020'de evi kiralayan Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu.

Mahkeme kararıyla eve girildi

Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.’ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

Bursa'daki çöp evde bulunan çocuk koruma altına alındı VİDEO



"Haneye tecavüzden mahkemeye veririm"

Kapının açılmasının ardından ise adeta çöplüğe dönen evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise ‘Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm!’ yazıldığı görüldü.

Kilitli odada bir çocuk baygın halde bulundu

Tüm binayı saran rahatsız edici koku için yönlendirilen Nilüfer Belediyesi ekipleri ise temizlik çalışması sırasında kilitli odanın kapısını zorla açınca dehşeti yaşadı.

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı.

Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen miniğin saçlarının ve tırnaklarının uzunluğu dikkat çekerken bir deri bir kemik hali ise üzüntüye boğdu.

Yeğeni olduğu öğrenildi

Çocuğun, Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi.

Minik çocuk annesine teslim edildi

Olayın sonrasında cani teyze gözaltına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuğun Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A.’ya ulaştı.

Hastanedeki ilk tedavisi tamamlanan ve sağlık kontrolleri yapılan Cem Muhammed A., burada savcılık kararıyla annesine teslim edilerek Antalya'ya gitti.

Annesinden alınıp korumaya verildi

Yaşanan bir son dakika gelişmesine göre; Cem Muhammet A., annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Ayrıca Kamuran Pınar A. 'nın 16 yaşındaki kızı da Bursa'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde koruma altında tutuluyor...