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    Bursa'daki depoda 6 bin litre etil alkol ele geçirildi

    Osmangazi ilçesinde güzellik salonu görüntüsü veren depoya baskın gerçekleşti. Baskında, 6 bin 44 litre etil alkol bulundu.
    • 24.11.2022 - 15:29
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    Bursa'daki depoda 6 bin litre etil alkol ele geçirildi

    Bursa'da, geçen haftalarda sahte içki zehirlenmesi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

    Sahte içki temininin önüne geçmek ve yılbaşı öncesi sahte içki satışını engellemek amacıyla çalışma başlatan ekipler, Osmangazi ilçesinde G.Y. ve S.Y.'nin sahte içki satışı yaptığını tespit etti.

    Baskında 6 bin 44 litre etil alkol bulundu

    Teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüpheliye ait depoya operasyon düzenlendi.

    Güzellik salonu görüntüsü verilen depoya baskında 1'er ve 5'er litrelik şişelere doldurulmuş 6 bin 44 litre etil alkol ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA'nın haberine göre G.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bursa daki depoda 6 bin litre etil alkol ele geçirildi #1

    Bursa daki depoda 6 bin litre etil alkol ele geçirildi #2

    Bursa daki depoda 6 bin litre etil alkol ele geçirildi #3

    Bursa daki depoda 6 bin litre etil alkol ele geçirildi #4

    Bursa daki depoda 6 bin litre etil alkol ele geçirildi #5

    Bursa daki depoda 6 bin litre etil alkol ele geçirildi #6

    Bursa daki depoda 6 bin litre etil alkol ele geçirildi #7


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