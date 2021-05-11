Bursa'daki down sendromlu kişi, doğum gününde vefat etti

Bursa'daki down sendromlu kişi, doğum gününde vefat etti

32 yaşındaki down sendromlu Ercan Saman, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, doğum gününde hayatını kaybetti.

Bursa İnegöl’de yaşayan 32 yaşındaki down sendromlu Ercan Saman’ın iki hafta önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık durumu ağırlaşan Saman, bir hafta önce İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

DEFNEDİLDİ

Dün doğum günü olan Ercan Saman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ercan Saman, dün öğlende Kavaklaraltı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ASKERİ KIYAFETLİ FOTOĞRAFI KALDI

Ercan Saman'dan geriye, bir süre önce çok sevdiği askeri kıyafetlerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.





