Euro
10.075
-0.12%
Dolar
8.2967
0.2%
Altın
489.87
0.15%
Borsa
1.445
-1.1%
Bitcoin
473.562
0.48%
EXEN Coin
35.26
2.67%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Bursa'daki down sendromlu kişi, doğum gününde vefat etti

    32 yaşındaki down sendromlu Ercan Saman, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, doğum gününde hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'daki down sendromlu kişi, doğum gününde vefat etti

    Bursa İnegöl’de yaşayan 32 yaşındaki down sendromlu Ercan Saman’ın iki hafta önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Sağlık durumu ağırlaşan Saman, bir hafta önce İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

    DEFNEDİLDİ

    Dün doğum günü olan Ercan Saman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ercan Saman, dün öğlende Kavaklaraltı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    ASKERİ KIYAFETLİ FOTOĞRAFI KALDI

    Ercan Saman'dan geriye, bir süre önce çok sevdiği askeri kıyafetlerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.

    Bursa daki down sendromlu kişi, doğum gününde vefat etti #1

    Bursa daki down sendromlu kişi, doğum gününde vefat etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir