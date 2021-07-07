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    Bursa'daki emekli orman memuru, tarlada ölü bulundu

    55 yaşındaki emekli orman memurunun cesedinin tarlada bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, Adli Tıp'a gönderildi.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 15:05
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    Bursa'daki emekli orman memuru, tarlada ölü bulundu

    Bursa İznik çevre yolu üzeri, Eşref Baba Türbesi mevkisindeki bir tarlada, hareketsiz yatan bir kişi görüldü.

    Hareketsiz yatan şahsı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi.

    EMEKLİ MEMURA AİT ÇIKTI

    Polisin yaptığı araştırmada, cesedin İznik Orman İşletme Şefliği’nden emekli orman muhafaza memuru Bekir Çetin’e ait olduğu tespit edildi.

    Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu -1

    ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

    Acı haberi alıp bölgeye gelen Çetin’in yakınları gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.

    Bekir Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu -2

    Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu -3

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