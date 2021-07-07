- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'daki emekli orman memuru, tarlada ölü bulundu
Bursa'daki emekli orman memuru, tarlada ölü bulundu
55 yaşındaki emekli orman memurunun cesedinin tarlada bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, Adli Tıp'a gönderildi.
- DHA
- 07.07.2021 - 15:05
Bursa İznik çevre yolu üzeri, Eşref Baba Türbesi mevkisindeki bir tarlada, hareketsiz yatan bir kişi görüldü.
Hareketsiz yatan şahsı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi.
EMEKLİ MEMURA AİT ÇIKTI
Polisin yaptığı araştırmada, cesedin İznik Orman İşletme Şefliği’nden emekli orman muhafaza memuru Bekir Çetin’e ait olduğu tespit edildi.
ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Acı haberi alıp bölgeye gelen Çetin’in yakınları gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.
Bekir Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.