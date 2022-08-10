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    Bursa'daki gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü

    Nilüfer ilçesinde bulunan eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu silahlar konuştu. Kurşunların hedefinde olan kişi, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 10.08.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 18:00
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    Bursa'daki gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü

    Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki gece kulübünde nabızlar yükseldi.

    İddiaya göre, gece kulübüne eğlenmek için gelen bir grup taşkınlık çıkardı.

    Bunun üzerine gece kulübünün güvenlik görevlileri, taşkınlık çıkartan grubu dışarı çıkardı.

    Güvenlik görevlileri ile tartışmaya giren grup, gece kulübünün sahibini çağırmalarını istedi. Mekan sahibinin grubun yanına gelmesinin ardından aralarında tartışma çıktı.

    Mekanda kurşun yağmuru

    Tartışma ise kısa sürede kavgaya dönüşürken kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yanında getirdiği silah ile ateş açtı.

    Çıkan kurşun, mekan sahibinin arkadaşı olan Emir Çelik’e isabet etti.

    Yaralı kurtarılamadı

    Kurşunun hedefi olan Çelik, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı


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