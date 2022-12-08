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    Bursa'daki gece kulübünde silahlı kavga: 3 kişi ağır yaralandı

    Bir gece kulübünde çalışanlar ile müşteri arasında çıkan kavgada, silahlar konuştu. Tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişi ağır yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin peşinde…
    • 08.12.2022 - 09:12
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    Bursa'daki gece kulübünde silahlı kavga: 3 kişi ağır yaralandı

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Lefkoşe Caddesi'ndeki bir gece kulübüne gelen müşteri ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

    Sabah 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, çalışanlara doğru ateşledi.

    Hem içeride hem dışarıda kurşun yağdırdı

    Şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar, iş yeri çalışanı Murat K., Mehmet C. ve Zülküf A.'ya isabet etti.

    Gece kulübünden çıkan şüpheli, iş yerini hedef alarak 5 el daha ateş edip, aracıyla olay yerinden kaçtı.

    Diğer çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Bursa daki gece kulübünde silahlı kavga: 3 kişi ağır yaralandı #1

    3’ünün de durumu ağır

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa daki gece kulübünde silahlı kavga: 3 kişi ağır yaralandı #2

    Bursa daki gece kulübünde silahlı kavga: 3 kişi ağır yaralandı #3

    Bursa daki gece kulübünde silahlı kavga: 3 kişi ağır yaralandı #4


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