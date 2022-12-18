Bursa'daki genç alacak verecek meselesine kurban gitti

Bir evden yükselen kavga sesleri üzerine olay yerine giden polisler, kanlar içerisindeki genci hastaneye kaldırdı. Burada hayatını kaybeden gencin, alacak verecek nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki evden kavga sesleri yükseldi.

Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri evin içinde bıçaklanarak yerde kanlar içerisinde kalan İsmail Aslantürk (20) ile karşılaştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çok kan kaybederek ağır yaralanan İsmail Aslantürk'ü olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin arından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslantürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faili olan Güven D. (18) ve olay yaşanırken orada bulunan kuzenleri Şahin D. (23), İsmailcan D. (18) ve Baran P.'yi (19) Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saklandıkları evde yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet sebebinin alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi

Öte yandan, İsmail Aslantürk'ün Güven D.'ye cep telefonu satışından çıkan alacak verecek meselesi nedeniyle bıçak çektiği, daha sonra ise Güven D.'nin bıçağı elinden alarak Aslantürk'e fırlattığı, bıçağın bacak kısmında bulunan hayati önemi bulunan bir damarı kesmesi sonucu Aslantürk'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.