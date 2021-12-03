Bursa'daki genç kız eniştesi tarafından taciz edildi

Yıldırım ilçesindeki liseli genç kız öğretmenine, eniştesinin cinsel tacizine uğradığını anlattı. Ardından gözaltına alınan şahıs hakkında ise 8 'den 18 yıla kadar hapis talep edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki S.K., babasının cezaevinde olmasından dolayı babaannesi ile yaşıyordu.

Genç kız geçtiğimiz ay rehberlik öğretmenine giderek kan donduran bir gerçeği paylaştı.

ENİŞTESİ TARAFINDAN TACİZE UĞRADI

S.K., öğretmenine 39 yaşındaki eniştesi Rıza Özdemir tarafından tazice uğradığını anlattı. Rehber öğretmenin durumu polise bildirmesi üzerine S.K.'nin, psikolog eşliğinde ifadesi alındı.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTEDİ

Hakkında dava açılan Özdemir' ise, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 8'den 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

"BANA ŞOFÖRLÜK ÖĞRETMEK İSTEYİP BACAKLARIMA DOKUNDU"

Genç kız ifadesinde, "Evlerinde otururken eniştem bana 'Hadi sigara almaya gidelim' dedi. Ben de kabul ettim. Kullandığı otomobilde ön koltuğuna oturdum. Bu sırada bana şoförlük öğretmek istediğini söyleyip, bacaklarımı okşamaya başladı. Rahatsız oldum. Daha ileri gitmeye başladı. Kendimi geri çekince bana 'Benden iğreniyorsun değil mi? Evet iğreniyorsun. İstediğin kişiye anlatabilirsin ama sana kimse inanmaz' dedi ardından beni eve bıraktı. Diğer olayı ise hastaneye gittiğimizde yaşadık. Bu kez para uzatıp, 'Sigara alırsın' dedi. Parayı alınca ‘Ama bu karşılıksız olmaz’ diyerek gözleriyle rahatsız edici şekilde beni süzmeye başladı" şeklinde konuştu.

S.K.'nin ifadesinden sonra Rıza Özdemir, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"YALAN SÖYLÜYOR, ANNESİNİN DOLDURUŞUNA GELDİ"

Suçlamaları kabul etmeyen Özdemir, "Kendisi yalan söylüyor. Annesinin dolduruşuna geldi. S.K.'yi kendi çocuklarımdan ayırt etmedim. Onlar gibi sevdim. Yöneltilen suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hakkında 8 ile 18 yıl arasında hapis cezası istenen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.