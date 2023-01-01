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Bursa'daki genç şeker komasına girerek öldü
Osmangazi ilçesinde 26 yaşındaki gençten haber alınamadı. Evde yapılan aramada gencin öldüğü belirlenirken, ölüm nedeninin şeker koması olduğu öğrenildi.
- 01.01.2023 - 15:14
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Atıcılar Mahallesi'nde yaşanan olayda, yabancı uyruklu İmmed İbrahim’in (26) yakınları kendisinden uzun bir süre haber alamadı.
Durum, acil olarak polis ekiplerine bildirildi.
Ölü halde bulundu
Olay yerine gelen polis ekipleri İmmed İbrahim’in yakınları ile eve girdiklerinde cansız bedeniyle karşılaştı.
Polis ekinin çağırdığı sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şeker komasına girdi
İbrahim’in tek yaşadığı, şeker hastası olduğu ve şeker komasına girerek hayatını kaybettiği öğrenildi.