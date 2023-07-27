İHA

Bursa'daki hastanede akılalmaz anlar yaşandı.

Yenişehir ilçesindeki hastaneye giden mevsimlik işçilerden oluşan iki grup arasında gergin anlar yaşandı.

Tarafların tartışması bir süre sonra kavgaya döndü.

Yumruklar havada uçuştu

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı.

Darp sonucu yaralanan kişiler başka bir hastaneye sevk edildi.

O anlar kamerada

Hastanenin ringe döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'daki hastanede yumruklar havada uçuştu