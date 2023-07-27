Bursa'daki hastanede yumruklar havada uçuştu Yenişehir ilçesindeki hastaneye giden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma çok geçmeden kavgaya dönüşürken, o anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Bursa'daki hastanede akılalmaz anlar yaşandı. Yenişehir ilçesindeki hastaneye giden mevsimlik işçilerden oluşan iki grup arasında gergin anlar yaşandı. Tarafların tartışması bir süre sonra kavgaya döndü. Yumruklar havada uçuştu Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Darp sonucu yaralanan kişiler başka bir hastaneye sevk edildi. O anlar kamerada Hastanenin ringe döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.