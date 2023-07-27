Bursa'daki hastanede yumruklar havada uçuştu

İHA
Bursa'daki hastanede akılalmaz anlar yaşandı.
Yenişehir ilçesindeki hastaneye giden mevsimlik işçilerden oluşan iki grup arasında gergin anlar yaşandı.
Tarafların tartışması bir süre sonra kavgaya döndü.
Yumruklar havada uçuştu
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı.
Darp sonucu yaralanan kişiler başka bir hastaneye sevk edildi.
O anlar kamerada
Hastanenin ringe döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.