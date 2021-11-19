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    Bursa'daki hırsızlar, bebek kamerasından yakalandı

    Hırsızlık için girdikleri evde görüntüleri bebek kamerasına yansıyan, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheli ile onlara sahte plaka hazırlayan B.G. adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 14:51
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    Bursa'daki hırsızlar, bebek kamerasından yakalandı

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 4 ve 8 Eylül tarihlerinde iki ayrı evden hırsızlık yapıldı.

    Ailelerin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Hırsızların girdiği evlerin birinde ailenin çocuklarını izlemek için yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin, Marmara Bölgesi’ndeki birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan A.C. (22), M.C. (24), F.G. (25) ve G.Ş. (26) olduğu tespit edildi.

    BELLERİNDE SİLAHLA RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

    Görüntülerde, bellerinde silahlarla eve giren şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

    Ekipler, şüphelilerin internet sitesinde satışa konulan araçların plakalarını kopyalayarak 'ikiz plaka' oluşturduklarını ve kiraladıkları otomobillere bunları takarak gezdiklerini belirledi.

    Bursa'daki hırsızlar, bebek kamerasından yakalandı VİDEO

    60 BİN ARAÇ İNCELENDİ

    Şebeke üyelerinin kullandığı aracın gerçek plakasına ulaşmak için yaklaşık 60 bin araç inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli' de kaldıkları adreslere ulaştı.

    SAHTE PLAKAYI BASAN DA YAKALANDI

    Özel harekat polisinin de katılımıyla adreslere baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan B.G.'yi gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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