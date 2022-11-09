Bursa’daki hırsızlık cinayetinde baba ile oğlunun cezası belli oldu

Bursa’daki hırsızlık cinayetinde baba ile oğlunun cezası belli oldu

Bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili konuşmak için kendisini çağıran genci, aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren sanık ve babası, 12’şer yıl 6’şar ay hapse çarptırıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Harun Konuk (28), kendilerine ait bağ evinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi olabileceğini düşündüğü Halil Ulu'ya (19), ortak arkadaşları olan Uğurcan Berk Araz ile haber gönderip görüşmek istediğini söyledi.

Demirtaş Barbaros Mahallesi Barajyolu Caddesi’ndeki boş araziye giden Halil Ulu, burada Harun Konuk ile buluştu.

Küfretti, vurmaya başladı

Bu sırada oğlu Halil Ulu'nun yaşadığı tartışmadan haberdar olan Veysel Ulu (56) da evine yakın olan yere gelip tartışmaya dahil oldu.

İddiaya göre Harun Konuk, Veysel Ulu’ya küfrettikten sonra otomobilinden aldığı beyzbol sopasıyla vurmaya başladı.

Bıçak ve tornavidayla karşılık verdiler

Bu sırada Halil Ulu yanında bulunan bıçakla, babası Veysel Ulu da cebinden çıkardığı tornavida ile Harun Konuk'a saldırdı.

Olay yerine gelen Uğurcan Berk Araz, kavgayı yatıştırmaya çalışırken Harun Konuk, Halil Ulu'nun üç bıçak darbesiyle yaralandı.

Hastanede öldü

Uğurcan Berk Araz'ın otomobili ile benzin istasyonuna getirip, burada gelen ambulansa teslim ettiği Harun Konuk, hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Nisan ayında meydana gelen olayın ardından yakalanan Halil Ulu ile babası Veysel Ulu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Oğlum beni korumak istedi”

Cinayetle ilgili bugün Bursa 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.

Hakim karşısına çıkan Veysel Ulu, yaşanan olayların oğlunun hırsızlık iddiasıyla görüşmeye çağrılması sonucu meydana geldiğini belirterek, “Oğlumu görüşmeye çağırmasalardı, bu olaylar olmazdı. Harun Konuk, yaşanan kavga sırasında beyzbol sopası ile bana vurmaya başladı. Oğlum beni korumak istedi. Onu öldürmek istemedi. Suçsuzuz, beraatimi istiyorum.” dedi.

“Pişmanım”

Mahkemede savunmasını yapan Halil Ulu, “Ben öldürmek kastıyla hareket etmedim. Maktül, babama sopa ile saldırıp yaraladı. Babamı korumak isterken olay bu noktaya geldi. Pişmanım. Öncelikle beraatimi istiyorum. Aksi halde lehime olan hükümlerin uygulanmasını istiyorum.” diye konuştu.

Savcı ömür boyu hapis istedi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların Harun Konuk'u öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaada ayrıca, maktulün, küfredip beyzbol sopasıyla saldırması nedeniyle sanıklar hakkında "haksız tahrik" uygulanmasını talep etti.

Cezaları, 12 yıl 6 aya düştü

DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, suçlarını sabit gördüğü Halil Ulu ve Veysel Ulu'ya müebbet hapis cezası verdi.

"Haksız tahrik" ve sanıkların duruşmadaki iyi hallerini dikkate alan heyet, bu cezayı 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına indirip, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

“Yavrum yeni evlenmişti”

Adliye çıkışı gazetecilere konuşan İsmail Konuk, oğlunu bir hiç uğruna toprağa verdiğini söyledi.

İsmail Konuk, “Yavrum yeni evlenmişti. Bir oğlu vardı. Bağ evimizdeki hırsızlık olayını Halil Ulu'nun yaptığını duyduk. Oğlumun ortak arkadaşı olan Adem Ulusoy ve Uğurcan Berk Araz ile konuşmak için Halil'e haber gönderdik. Amacımız, tekrar hırsızlık yaşanmamasıydı. Olay farklı boyuta vardı. İddia edildiği gibi oğlum onlara beyzbol sopasıyla saldırmadı.

“Ödül gibi ceza”

Uzun boylu olan yavrumun onları etkisiz hale getirmesi için sopa almasına gerek yoktu. Sanıklar yalan söylüyor. Oğlum mezardan geri gelmeyecek, ama mahkemeden sanıklara ödül gibi ceza çıktı. Henüz 3 yaşında olan torunum Mustafa Alp öksüz, gelinim kocasız kaldı. Kararı temyiz için İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız.” dedi.