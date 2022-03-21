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- Bursa'daki inşaat işçisi, 8 metreden aşağı düştü
Bursa'daki inşaat işçisi, 8 metreden aşağı düştü
8 metre yükseklikten beton zemine düşen 43 yaşındaki inşaat ustası Sıddık Kutluay, ağır yaralandı.
- DHA
- 21.03.2022 - 16:56
- Güncelleme : 21.03.2022 - 17:20
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde yapımı devam eden Kur'an kursu inşaatının 3'üncü katı için tuğla dizen usta Sıddık Kutluay, dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU KRİTİK
Kutluay, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kutluay'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.