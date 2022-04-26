Ters yönden giden sürücüyü uyaran kadın, kendisine sinirlenen şahıs tarafından 3 çocuğunun yanında tekme tokat dövüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Altıparmak Caddesi’nde sokaktaki bir kadın şiddet gördü.

Edinilen bilgiye göre, hızlı bir şekilde ters yönden gelen otomobili gören kadın, araç sürücüsünü yavaş gitmesi konusunda uyardı.

Kendisinin uyarılmasına sinirlenen sürücü, kız arkadaşıyla birlikte otomobilden inerek yanında 3 çocuğu olan kadınla tartışmaya başladı.

Kendisini uyaran kadını darbedip, yerde sürükledi

Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sürücü erkek şahıs ve kız arkadaşı 3 çocuğu yanında olan kadını tekme ve tokat döverek yerde sürüklediler.

Çevredekiler olan biteni izlerken; esnaflardan biri kavga seslerini duyarak olay yerine gitti. Duyarlı esnaf, kadını kurtarıp, erkek otomobil sürücüsünü etkisiz hale getirdi. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'daki kadın sokak ortasında darbedildi VİDEO



"3 çocuğunun yanında darbediliyor, kimse müdahale etmiyor"

Kavga seslerine giden ve otomobil sürücüsünü kadına vurduğu için etkisiz hale getiren Vedat Tunç, "Kadın ve 3 çocuğu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bunlara az kala çarpıyordu. Kadın, otomobil sürücüsüne biraz daha dikkatli olur musun? diye ikazda bulundu. Sürücü de yanındaki kız arkadaşıyla arabadan inip tekme tokat kadına saldırdı. O esnada ben dükkandaydım. Kavga seslerini duyunca gittim olay yerine. Gittiğimde kadın yerdeydi. Otomobil sürücüsü erkek, kız arkadaşıyla birlikte kadının saçını tutmuşlar. Biri de kafasına tekme atıyor. İnsanlar da olan biteni izliyorlar, kimse müdahale etmiyor. Ben de kavgayı ayırmak için olaya müdahale ettim. Adam kadını darbetmeye devam edince ben de adamı tartakladım biraz. Sokak ortasında 3 küçük çocuğunun yanında bir kadın darbediliyor ve kimse müdahale etmiyor, bu benim zoruma gitti." dedi.

















