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- Bursa'daki kazada anne ve kızı yaralandı
Bursa'daki kazada anne ve kızı yaralandı
Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 34 yaşındaki Elif Ulupınar ile 12 yaşındaki kızı Ebru Ulupınar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 16.07.2021 - 15:01
Saat 08.30 sıralarında Bursa Orhangazi’ye bağlı Gemiç Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi.
35 yaşındaki Nihat Ulupınar yönetimindeki 16 ACK 7567 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Hayati Pekdaş (52) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 S 7567 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.
Kazada Nihat Ulupınar’ın eşi Elif ile kızı Ebru Ulupınar yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.