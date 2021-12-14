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- Bursa'daki kazada, motosiklet metrelerce sürüklendi
Bursa'daki kazada, motosiklet metrelerce sürüklendi
İnegöl ilçesinde seyir halinde olan motosiklet, ara sokaktan çıkan otomobile çarptı. Kaza sonucu motosikletli 10 metre sürüklenerek yaralandı.
- İHA
- 14.12.2021 - 12:01
- Güncelleme : 14.12.2021 - 12:09
Bursa İnegöl ilçesi Ertuğtulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fatih Çakır(39) idaresindeki 16 APV 769 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Aynur Korkmaz(25) idaresindeki 16 KPA 68 plakalı otomobile çarptı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Kontrolden çıkarak devrilen motosiklet, yaklaşık olarak 10 metre sürüklendi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.