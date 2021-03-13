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    Bursa’daki kazada vefat eden kaynak ustası defnedildi

    Freni boşalan tırın kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpmasının ardından hayatını kaybeden kaynak ustası Basri Gümüş, memleketinde toprağa verildi.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 17:02
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    Bursa’daki kazada vefat eden kaynak ustası defnedildi

    Bursa’da 4 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybedenler birer birer defnediliyor.

    Kazada yaşamını yitiren Basri Gümüş'ün cenazesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yakınları tarafından alınarak, Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’ne getirildi.

    DEFNEDİLDİ

    Gözyaşları içerisinde karşılanan Gümüş’ün cenazesi, evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

    ÇALIŞTIĞI SIRADA VEFAT ETTİĞİ BELİRLENDİ

    Kaynak ustası 1 çocuk babası Basri Gümüş’ün 20 yıl önce ailesiyle birlikte Bursa’ya taşındığı, çalıştığı firmaya ait servis aracıyla eve dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

    Bursa’daki kazada vefat eden kaynak ustası defnedildi #1

    Bursa’daki kazada vefat eden kaynak ustası defnedildi #2

    Bursa’daki kazada vefat eden kaynak ustası defnedildi #3

    Bursa’daki kazada vefat eden kaynak ustası defnedildi #4

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