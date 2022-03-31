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    Bursa'daki kıraathanede kumar oynatıldı

    Kumar oynandığı tespit edilen kıraathaneye yapılan baskında 2 kişi suçüstü yakalandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 09:48
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    Bursa'daki kıraathanede kumar oynatıldı

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı yönünde ihbar aldı.

    Harekete geçen ekipler, gece saatlerinde kıraathaneye baskın düzenledi.

    Baskında kumar oynayan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

    2 KİŞİYE PARA CEZASI

    Bin lira ve oyun kağıtlarına el koyan ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 2 kişiye 3 bin 638'er lira para cezası uyguladı.

    İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

    Ayrıca 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan arama kaydı bulunan iş yeri sahibi B.D. 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan' suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa daki kıraathanede kumar oynatıldı #1

    Bursa daki kıraathanede kumar oynatıldı #2

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