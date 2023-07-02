Bursa'daki lastikçide korkutan yangın Nilüfer ilçesinde bulunan lastikçide bir anda alevler yükseldi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken maddi hasar oluştu.

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir karayolu Gökçeköy Mahallesi girişindeki bir lastikçide korku dolu anlar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, lastiklerin bulunduğu arka kısımdan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler müdahale etti

Polis anayol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerinin hummalı çalışması sonucu başka bir yere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında çıkan dumanlar, şehrin bir çok noktasında görüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi.