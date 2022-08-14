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    Bursa'daki minik Utku dedesinin traktörünün altında can verdi

    Osmangazi ilçesinde dedesi ile bahçeye giden utku dengesini kaybederek traktör tekerleğinin altında kaldı. Minik utku müdahalelere rağmen kurtarılamazken dedesi gözaltına alındı.
    • 14.08.2022 - 16:23
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    Bursa'daki minik Utku dedesinin traktörünün altında can verdi

    Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı.

    Akharem Mahallesi'nde yaşanan olayda, 67 yaşındaki Salih Y. isimli dede, 7 yaşındaki torunu Utku Soyaslan ile birlikte traktörüne binerek bahçeye yöneldi.

    Traktör seyir halindeyken küçük çocuk bir anda dengesini kaybederek düştü. Tekerleğin altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.

    Minik bedeni müdahalelere cevap vermedi

    Çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir araçla Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen Utku, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Bursa daki minik Utku dedesinin traktörünün altında can verdi #1

    Aile sinir krizi geçirdi

    İHA'nın haberine göre, acı haberi alan Utku Soyaslan’ın annesi Gamze ile babası Aslan Soyaslan hastaneye koştu. 2 çocuklarından büyüğü olan Utku'nun ölüm haberini alan acılı anneve baba gözyaşlarına boğuldu.

    Dede gözaltında

    Traktörü kullanan dede Salih Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Doğumundan itibaren kalp rahatsızlığı yaşadığı ve geçen yıl kalp ameliyatı olduğu öğrenilen Utku Soyaslan’ın ölümü akrabalarını da yasa boğdu.

    Bursa daki minik Utku dedesinin traktörünün altında can verdi #2

    Bursa daki minik Utku dedesinin traktörünün altında can verdi #3

    Bursa daki minik Utku dedesinin traktörünün altında can verdi #4

    Bursa daki minik Utku dedesinin traktörünün altında can verdi #5


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