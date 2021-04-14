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- Bursa’daki mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
Bursa’daki mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
Sahur vakti bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- DHA
- 14.04.2021 - 08:14
Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayi 29’uncu Sokak’taki bir mobilya fabrikasında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.
Fabrikanın girişindeki konteynerlerde çıkan yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında hammaddelerin bulunduğu bölüm ile kazan dairesi zarar gördü.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.