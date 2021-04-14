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    Bursa’daki mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

    Sahur vakti bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 08:14
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    Bursa’daki mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

    Bursa’nın İnegöl ilçesi ​Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayi 29’uncu Sokak’taki bir mobilya fabrikasında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

    Fabrikanın girişindeki konteynerlerde çıkan yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi.

    1 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

    Yangında hammaddelerin bulunduğu bölüm ile kazan dairesi zarar gördü.

    ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Bursa’daki mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü #1

    Bursa’daki mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü #2

    Bursa’daki mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü #3

    Bursa’daki mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü #4

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