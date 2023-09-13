Bursa'daki öfkeli dayı, yeğenini kurşunla öldürdü İnegöl ilçesindeki omanlık alanda dayısının tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan Engin Yılmaz, hayatını kaybetti.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dayı H.A. (41) 16 ALU 345 plakalı aracıyla, yeğeni Engin Yılmaz (35) ile ormanlık alan girişinde buluştu.

Engin Yılmaz'a ait 16 AYT 715 plakalı aracın içinde, dayı ve yeğen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü.

Yeğenini öldürdü

Öfkeli dayı, elindeki tabancayla yeğenine kurşun yağdırdı. 3 merminin başına isabet ettiği Engin Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı H.A., yanındaki arkadaşı S.E. ile birlikte geldiği 16 ALU 345 plakalı araçla olay yerinden kaçtı.

Olaydan bir saat sonra çevre yolunda devriye atan polis ekipleri, cinayet zanlısının bulunduğu aracı fark etti.

Önü kesilerek durduruldu

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. 1 kilometre süren kovalamaca sonucu araç, önü kesilerek durduruldu.

Araçtaki sürücü S.E. yakalanırken, cinayet zanlısı dayının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)