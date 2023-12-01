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Bursa'daki ormanlık alanda kaybolan adamı JAK timleri buldu

Bursa'daki ormanlık alanda kaybolan adamı JAK timleri buldu Orhaneli ilçesinde kaybolan adam ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Şahıs kontrol amaçlı 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi sevk edildi.