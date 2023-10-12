Bursa'daki otobüs şoförü, bulunan parayı emniyete teslim etti Yolcu otobüsünde bulunan 6 bin TL'nin teslim edildiği otobüs şoförü, parayı emniyete götürdü. Polis, parasını düşüren yolcuyu arıyor.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki otobüs şoförünün hareketi dikkat çekti.

Yolcu taşıyan özel halk otobüsünün şoförü Mustafa Salcı'ya, saat 21.00 sıralarında yolcular tarafından bir koltuğun önünde bulunan 6 bin TL teslim edildi.

"Benim parayla işim yok"

Salcı da parayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp sahibine ulaştırılmasını istedi.

Salcı, "Kimin ne olduğunu bilemezsin. Getirdim, teslim ettim polise. Sahibini bulurlar inşallah. Benim parayla işim yok ki. Ben parayı sevmiyorum, parayı çok seveni de sevmiyorum. Vallahi bak yalan söylemiyorum. Benim gönlüm her gün rahat, her zaman rahat." dedi.

Polis, parasını düşüren yolcunun bulunması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)