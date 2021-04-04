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    Bursa'daki parkta oyun oynayan gençlerin polisten kaçma anı

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek parka giden gençler, polis aracını görünce kaçtı. Gençlerin kaçışı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 15:30
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    Bursa'daki parkta oyun oynayan gençlerin polisten kaçma anı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde, dün uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 25 genç, parkta top oynadı.

    Maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülen gençler, ihbar üzerine mahalleye gelen polis aracını görünce kaçmaya başladı.

    O ANLAR KAMERADA

    Gençler, kısa sürede gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Bursa'daki parkta oyun oynayan gençlerin polisten kaçma anı ViDEO

    Bursa daki parkta oyun oynayan gençlerin polisten kaçma anı #1

    Bursa daki parkta oyun oynayan gençlerin polisten kaçma anı #2

    Bursa daki parkta oyun oynayan gençlerin polisten kaçma anı #3

    Bursa daki parkta oyun oynayan gençlerin polisten kaçma anı #4

    Bursa daki parkta oyun oynayan gençlerin polisten kaçma anı #5

    Bursa daki parkta oyun oynayan gençlerin polisten kaçma anı #6

    Bursa daki parkta oyun oynayan gençlerin polisten kaçma anı #7

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