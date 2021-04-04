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- Bursa'daki parkta oyun oynayan gençlerin polisten kaçma anı
Bursa'daki parkta oyun oynayan gençlerin polisten kaçma anı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek parka giden gençler, polis aracını görünce kaçtı. Gençlerin kaçışı kameraya yansıdı.
- DHA
- 04.04.2021 - 14:59
- Güncelleme : 04.04.2021 - 15:30
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde, dün uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 25 genç, parkta top oynadı.
Maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülen gençler, ihbar üzerine mahalleye gelen polis aracını görünce kaçmaya başladı.
O ANLAR KAMERADA
Gençler, kısa sürede gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'daki parkta oyun oynayan gençlerin polisten kaçma anı ViDEO