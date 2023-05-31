Bursa'daki şampiyonluk kutlamasına aracıyla daldı: 2 yaralı

İHA
Galatasaray'ın şampiyonluğu, sabaha kadar kutlandı.
Bu kapsamda Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.
2 kişiyi ezdi
20 PH 504 plakalı otomobilin öfkeli sürücüsü Yusuf Y.(21) cadde üzerinde yaya olarak şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarların üzerine sürdü.
Hızlı manevralar yapan sürücü aracıyla, taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çarpmanın etkisiyle 2 genç, yaralandı. Öfkeli sürücü hızla olay yerinden kaçtı.
Yaralanan gençler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaçan sürücü olayın ardından polise teslim oldu.