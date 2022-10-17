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Bursa Selma Öğretmen hayatını kaybetti
İnegöl Vehbi Koç İlkokulu'ndan emekli olan Selma Küçük, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
- 17.10.2022 - 14:44
- Güncelleme : 17.10.2022 - 14:51
Bursa'nın İnegöl Vehbi Koç İlkokulu'nda yas var.
Emekli sınıf öğretmeni Selma Küçük, akciğer rahatsızlığına yakalandı.
Hastanede vefat etti
Kalpten Kalbe Yoldur Okumak adlı projesiyle topladığı kitapları Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıran Selma Küçük'ten acı haber geldi.
Küçük, dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük'ün ölümü, eğitim camiasını yasa boğdu.
Son yolculuğuna uğurlandı
Selma Küçük'ün cenazesi, Hacılutfullah Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Alanyurt Mezarlığı'na defnedildi.