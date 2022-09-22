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    Bursa'daki şoförün hayat kurtaran müdahalesi kamerada

    Özel Halk Otobüsü şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan aracı saniyelik manevrayla kazadan kurtardı.
    • 22.09.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 15:05
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    Bursa'daki şoförün hayat kurtaran müdahalesi kamerada

    Bursa'da İnegöl-Alanyurt arasında yolcu taşıyan 45 yaşındaki şoför Hakim Özdemir, yağış sırasında aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, orta refüj üzerinden tali yola geçti.

    1 saniye ile kurtuldular

    Tali yolda seyir halinde olan kamyonete çarpmaktan, sürücünün manevrasıyla 1 saniye ile kurtulan otobüsteki yolcular, derin bir oh çektiler.

    O anlar kamerada

    Şoförün dikkati üzerine ucuz atlatılan kaza, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'daki şoförün hayat kurtaran müdahalesi kamerada VİDEO


    Bursa daki şoförün hayat kurtaran müdahalesi kamerada #1

    Bursa daki şoförün hayat kurtaran müdahalesi kamerada #2

    Bursa daki şoförün hayat kurtaran müdahalesi kamerada #3

    Bursa daki şoförün hayat kurtaran müdahalesi kamerada #4


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