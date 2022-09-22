Özel Halk Otobüsü şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan aracı saniyelik manevrayla kazadan kurtardı.

Bursa'da İnegöl-Alanyurt arasında yolcu taşıyan 45 yaşındaki şoför Hakim Özdemir, yağış sırasında aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, orta refüj üzerinden tali yola geçti.

1 saniye ile kurtuldular

Tali yolda seyir halinde olan kamyonete çarpmaktan, sürücünün manevrasıyla 1 saniye ile kurtulan otobüsteki yolcular, derin bir oh çektiler.

O anlar kamerada

Şoförün dikkati üzerine ucuz atlatılan kaza, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'daki şoförün hayat kurtaran müdahalesi kamerada VİDEO





