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- Bursa'daki şoförün hayat kurtaran müdahalesi kamerada
Bursa'daki şoförün hayat kurtaran müdahalesi kamerada
Özel Halk Otobüsü şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan aracı saniyelik manevrayla kazadan kurtardı.
- 22.09.2022 - 14:44
- Güncelleme : 22.09.2022 - 15:05
Bursa'da İnegöl-Alanyurt arasında yolcu taşıyan 45 yaşındaki şoför Hakim Özdemir, yağış sırasında aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, orta refüj üzerinden tali yola geçti.
1 saniye ile kurtuldular
Tali yolda seyir halinde olan kamyonete çarpmaktan, sürücünün manevrasıyla 1 saniye ile kurtulan otobüsteki yolcular, derin bir oh çektiler.
O anlar kamerada
Şoförün dikkati üzerine ucuz atlatılan kaza, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bursa'daki şoförün hayat kurtaran müdahalesi kamerada VİDEO