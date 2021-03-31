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    Bursa'daki sürücü, kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı

    Otomobilinin kontrolünü kaybetmesinin ardından bariyerlere çarparak ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 13:54
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    Bursa'daki sürücü, kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı

    Saat 11.00 sıralarında, Bursa-Ankara karayolunun Kınık Mahallesi Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi.

    Ankara'dan Bursa'ya giden Suriye uyruklu Ayman Aljaber (27) yönetimindeki 16 MA 7846 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Bariyerlere çarparak savrulan otomobilden yola fırlayan sürücü, ağır yaralandı.

    SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

    Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Bursa daki sürücü, kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı #1

    Bursa daki sürücü, kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı #2

    Bursa daki sürücü, kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı #3

    Bursa daki sürücü, kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı #4

    Bursa daki sürücü, kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı #5

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