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- Bursa'daki sürücü, kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı
Bursa'daki sürücü, kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı
Otomobilinin kontrolünü kaybetmesinin ardından bariyerlere çarparak ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 31.03.2021 - 13:52
- Güncelleme : 31.03.2021 - 13:54
Saat 11.00 sıralarında, Bursa-Ankara karayolunun Kınık Mahallesi Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi.
Ankara'dan Bursa'ya giden Suriye uyruklu Ayman Aljaber (27) yönetimindeki 16 MA 7846 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Bariyerlere çarparak savrulan otomobilden yola fırlayan sürücü, ağır yaralandı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.