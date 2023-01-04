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    Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği

    Kestel ilçesinde bulunan tekstil fabrikasından bir anda alevler yükseldi. Personeller kendilerini dışarı atarken, yangın 1 saatlik mücadele sonucu söndürüldü.
    • 04.01.2023 - 09:29
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    Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği

    Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında panik anları yaşandı.

    Erdoğanköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, alevlerin yükseldiğini gören personel kendisini can havliyle dışarı attı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

    Yangınla 1 saat mücadele ettiler

    25 araç ve 80 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik mücadele sonucu kontrol altına alınabildi.

    Uzun süre soğutma çalışmaları yapan ekipler, yangını sabah saatlerinde tamamen söndürdü.

    Bursa daki tekstil fabrikasında yangın paniği #1

    Bursa daki tekstil fabrikasında yangın paniği #2

    Bursa daki tekstil fabrikasında yangın paniği #3


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