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    Bursa'daki televizyon hırsızı yakalandı

    Yıldırım ilçesindeki apartmandan televizyon çalan şahıs, ekiplerin incelemeleri sonucunda yakalandı. Hırsızın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
    • 11.10.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 16:09
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    Bursa'daki televizyon hırsızı yakalandı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kaynar Sokak'taki apartman dairesine giren hırsızlık şüphelisi, televizyonu çalarak kaçmaya başladı.

    Ev sahibi ise geldiğinde televizyonu yerinde göremeyince polise ihbarda bulundu.

    Kamera kayıtları incelendi

    Adrese gelerek çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

    Kimliği belirlendi

    Çaldığı televizyonla binadan çıkarken kameraya yansıyan şüphelinin, Ömer S. olduğu belirlendi.

    İsabey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Ömer S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Bursa daki televizyon hırsızı yakalandı #1

    Bursa daki televizyon hırsızı yakalandı #2

    Bursa daki televizyon hırsızı yakalandı #3

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