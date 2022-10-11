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Bursa'daki televizyon hırsızı yakalandı
Yıldırım ilçesindeki apartmandan televizyon çalan şahıs, ekiplerin incelemeleri sonucunda yakalandı. Hırsızın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- 11.10.2022 - 16:00
- Güncelleme : 11.10.2022 - 16:09
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kaynar Sokak'taki apartman dairesine giren hırsızlık şüphelisi, televizyonu çalarak kaçmaya başladı.
Ev sahibi ise geldiğinde televizyonu yerinde göremeyince polise ihbarda bulundu.
Kamera kayıtları incelendi
Adrese gelerek çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kimliği belirlendi
Çaldığı televizyonla binadan çıkarken kameraya yansıyan şüphelinin, Ömer S. olduğu belirlendi.
İsabey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Ömer S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.