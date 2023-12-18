Bursa'daki vahşetten yeni detaylar: Ses çıkmasın diye silahın üzerine yastıkla bastırdı Sevgilisi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği Recep Özaslan'ı öldürüp, cesedini önce çarşafa, ardından streç filme sarıp, bantlayan İlyas Sarıkaya'nın, yaralı haldeyken pansuman yapıp, 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulunduğu sevgilisi F.O.'yu, silah sesi duyulmasın diye üzerine yastık koyarak 7 kurşunla vurduğu ortaya çıktı.

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DHA

Bursa'da 22 Haziran'da Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi’ndeki alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. (43) ile oturan İlyas Sarıkaya (49), mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı (47) evine çağırdı.

İddiaya göre; uyuşturucu madde etkisi altında olan Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabanca ile vurdu.

Özaslan, ardından ağır yaralanan arkadaşına, 'Acı çekmesin' diyerek 2 kez daha ateş etti.

Her detayı ayrı vahşet...

Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. İlyas Sarıkaya, sevgilisi F.O.'ya da aynı silahla ateş açtı.

Sarıkaya, ardından vücuduna 7 kurşun isabet eden kadına, cinsel saldırıda bulundu. Özaslan'ın cesedini önce çarşafa sonra streç filme sarıp, bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlar ile pansumanını yaptığı sevgilisine ise yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulunmaya devam etti.

Annesine attığı mesaj hayatını kurtardı

Özaslan'ın cesedinin çürümesi sonucu çıkan koku komşuları rahatsız edince, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkartıp, sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi.

Olay, F.O.'nun 12 Temmuz'da, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp, yardım istemesiyle ortaya çıktı. F.O., annesine yazdığı mesajda, "Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Diafon açık, mesaj yazma. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu para ile kandırıp, evden çıkartın sonra da beni alın." dedi.

Evden çıkarılan sevgili hastaneye kaldırıldı

F.O.'nun annesi, mesaj sonrası polise gidip, şikayette bulundu. Polis, yaralı haldeki F.O. ile mesajla irtibata geçti.

Sarıkaya'yı, F.O.'nun annesinin evinden para alması için eve yönlendirdi. F.O.'nun annesinin evinin önüne otomobilini park ettiği sırada karşısında gördüğü polis ekiplerine silahını doğrultup, tehdit eden Sarıkaya, etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Eve giden ekipler, ağır yaralı haldeki F.O. ile kokmaya başlayan ceset ile karşılaştı. F.O. tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye, Özaslan'ın cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

F.O. ile Özaslan'ın cenazesinin evden çıkarıldığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurşun delikleri olan yastık bulundu

Olay yeri incelemesinde İlyas Sarıkaya'nın, F.O.'yu silah sesi duyulmasın diye üzerine yastık bastırarak vurduğu tespit edildi.

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polisin ifadesine başvurduğu bina sakinlerinden Enis Aydemir'in de ifadesinde; eve girdiğinde kurşun delikleri olan yastığı gördüğünü ve silah sesi duymadıkları için Sarıkaya'nın F.O.'yu, silahın üzerini yastıkla bastırarak vurduğunu söylediği öğrenildi. Silah sesi duymadığını, evden gelen koku üzerine rahatsız olduklarını söyleyerek, yaşananları anlatan Enis Aydemir, "İlyas, burada bizimle konuşan, tanışan bir insan. Bu mahalleden bir koku gelmeye başladı. Yastığı silahın üzerine koyuyor ve kadını 7 yerinden yastıkla vuruyor. Ses gelmesin diye böyle bir şey yapıyor. Bacaklarına 5 kurşun, geri kalan kurşunlar göğsüne isabet etmişti. İlyas, kadını yastıkla vurduğu için sesi bastırmaya çalışmış." dedi.

"Çöp attılar sandım"

Mahalleden gelen silah seslerini duyduğunu fakat nereden geldiğini anlayamadığını, binadan aşağı çöp atıldığını zannettiğini belirten Hanife Güney ise "Sadece sesleri duydum. O gün evde oturuyordum. Yukarıdan aşağıya çöp attılar sandım, sonra 'tak' diye bir ses duydum. Sonra 2 el yeniden silah atıldı 'tak, tak' diye. Bu kez camdan dışarıya baktım. Ama komşulardan hiç ses gelmeyince tekrar içeri girdim. Bir süre sonra 4 el daha silah sesi geldi. Üst kattan hemen camları açtılar. Adam bir o köşeye, bir bu köşeye bakmaya başladı ve hemen camları kapadı. Sonra yeniden 2 el daha silah sesi geldi. Kendilerini görmedim ve hiç tanımıyorum. Olay gündüz saatlerinde yaşandı." diye konuştu.

Suç makinası çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan ve hakkında 'kasten öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma', 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İlyas Sarıkaya'nın, 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'kasten yaralama' gibi farklı suçlardan da 11 kaydı olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)