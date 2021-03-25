Bursa'daki yangında mahsur kalan felçli kadın kurtarıldı

Soba nedeniyle yangının esir aldığı 2 katlı evde mahsur kalan 86 yaşındaki felçli kadın, komşularının ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla evden çıkarıldı.

Gece yarısı Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Has Sokak'taki Cüneyt Teccal'in (50) 2 katlı evinde yangın çıktı.

Zemin kattaki sobadan çıkan yangını fark eden Teccal ile ailesi, hemen dışarı çıktı.

Ancak bir üst kattaki felçli Ayşe Teccal, mahsur kaldı.

FELÇLİ KADIN KURTARILDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hem alevlere müdahale etti hem de duman dolan eve girerek, Ayşe Teccal’i kurtardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Komşuların da yardımıyla sedyeyle merdivenden indirilen yaşlı kadın, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kalp pili takılı olduğu öğrenilen Teccal’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.





































