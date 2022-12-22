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    Bursa'daki zehir taciri gözaltına alındı

    Ekiplerin operasyonu sonucunda evinde fazla sayıda uyuturucu ürünü ve çalıntı motosiklet bulunan şahıs, adliyeye sevk edildi.
    • 22.12.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:31
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    Bursa'daki zehir taciri gözaltına alındı

    Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.

    Bursa Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekipleri, A.U. isimli bir şahsın evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyerek operasyon düzenlendi.

    Uyuşturucu ve çalıntı motosiklet bulundu

    Yapılan aramalarda, 45 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

    Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 600 lira, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı, 2 adet av tüfeği, 3 adet çalıntı bisiklet ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

    Adliyeyi boyladı

    İHA'nın haberine göre, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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