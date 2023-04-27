Bursa'da genç kıza çarpan kamyonet sürücüsüne saldırdılar Sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarptığı 17 yaşındaki genç kız, yaralandı. Kazanın ardından çevredekiler, sürücüye saldırıp, aracın camlarını kırdı. Kaza ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Bursa’da yaşayan 17 yaşındaki Şevval Reyhan K., bugün saat 13.00 sıralarında İnegöl’deydi.

Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde 38 yaşındaki Hakan Y.'nin hareket ettirip manevra yaptığı 16 KGY 65 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek için bekleyen Şevval’e çarptı.

Sürücüye saldırdılar

Yere düşen Şevval yaralanırken, kazayı gören çevredekiler de o sürücüye saldırıp, aracın camlarını kırdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şevval Reyhan K., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Neyse ki durumu iyi...

Çevrede önlem alan polis ekipleri de, tarafları polis merkezine götürdü.

Tedaviye alınan Şevval Reyhan K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, Şevval’in yaralandığı kaza ve çevredekilerin kamyonet sürücüsüne saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.