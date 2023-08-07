Bursa'nın katliam gibi kaza: Park halindeki tıra çarptı Yol kenarında park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü, eşi ve kızları feci şekilde can verdi. Aynı araçta bulunan 16 yaşındaki bir kız çocuğu da hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

DHA Katliam gibi kaza, Bursa-Balıkesir kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki Uluabat Mahallesi mevkisinde yaşandı… Sabah saat 05.30 sıralarıydı. Park halindeki tıra çarptı Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan Orhan Çalışkan yönetimindeki 16 KPD 36 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki sürücüsü Harun Tanrıverdi'nin (42) içinde uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı tıra çarptı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 can gitti Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan (46) ile eşi Serpil Çalışkan (40), kızı Ceyda Çalışkan (16) ve araçtaki Ceyda Vatansever'in (16) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk yaralı... Otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ş. (17) ile R.Ç. (14) ise yaralandı. R.Ç.'nin, hayatını kaybeden Serpil-Orhan Çalışkan çiftinin oğlu olduğu öğrenildi. Soruşturma açıldı Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken, 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.