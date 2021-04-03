Bursa’nın otomobilinde uyuşturucu çıktı: Kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü kız arkadaşını bırakıp, kaçtı. Sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa’nın Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde devriye görevi yapan gece bekçileri, 16 SDP 14 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta arama yapan bekçilerin, arka koltukta bulunan torbada ne olduğunu sorması üzerine sürücü Ş.F., beraberindeki kız arkadaşı Ş.A.’yı bırakıp, koşarak kaçmaya başladı.

Kaçan şüpheli, kısa sürede yakalandı.

KIZ ARKADAŞI SERBEST KALDI

Torbadan 81 gram metamfetamin, bir miktar esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 15 kilitli poşet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 905 lira çıktı.

Ş.F. ve kız arkadaşı Ş.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, Ş.F. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.